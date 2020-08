Ein 41-jähriger Mann hat in Erfurt versucht, in die Wohnung seiner Nachbarin zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, empfing der offensichtlich verwirrte Mann die herbeigerufenen Beamten am Sonntagabend mit einem Schwert und einer Schreckschusspistole in der Hand. Er wurde in die Psychiatrie gebracht.