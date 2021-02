Undercover-Operation Polizei schleuste Quelle in italienische Mafiagruppe von Erfurt

Dabei soll es sich um eine Hochzeit im Sommer 2002 gehandelt haben. Um die Tarnung aufrecht zu halten und kein Misstrauen zu erwecken, musste der Untercover-Mann mit auf diese Reise. Was für seine Führungsbeamten bedeutete, es musste seine Sicherheit auch in Italien, besonders in Kalabrien, gewährleistet werden. In Thüringen hatten die Fahnder das offenbar dadurch in den Griff bekommen, in dem sie weitere verdeckte Ermittler unter anderen Tarnungen in das Umfeld der italienischen Restaurants schleusten. Diese wurden damit zu einer Art "Leibwächter" für ihn. Doch in Italien mussten das die dortigen Behörden übernehmen. Daher kam es offenbar im Dezember 2001 zu dem geheimem Treffen in Rom. Dort soll von italienischer Seite die Sicherheit des verdeckten Ermittlers zugesagt worden sein, heißt es aus deutschen Polizeikreisen.

Das Bergdorf San Luca in Italien ist ein Wallfahrtsort für viele Christen und Hochburg der 'Ndrangheta. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk