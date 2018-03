Kriminalpolizei und Landeskriminalamt haben am Dienstagmorgen Wohnungen und Büros in Erfurt und Schalkau (Landkreis Sonneberg) durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft Gera ging es dabei um Aktivitäten im Zusammenhang mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Auch in Erfurt wurden Büros durchsucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ermittelt wird wegen möglicher Verstöße gegen das Vereinsgesetz. Durchsucht wurden Wohnungen, Geschäfts- und Vereinsräume, zum Beispiel das Domizil des "Demokratischen Gesellschaftszentrums der KurdInnen in Thüringen e.V." (ehemals "Kulturverein Mesopotamien") in der Erfurter Liebknechtstraße. Bei den Beschuldigten handele es sich um Mitglieder des Vereins, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft MDR THÜRINGEN. Dem Verein werden Kontakte zur PKK und deren Untergliederungen nachgesagt. Auch das Büro der Linksjugend in der Erfurter Innenstadt stand im Fokus der Beamten. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN ging es dabei um Aktivitäten im Online-Netzwerk Facebook.



Zunächst hatte es Unklarheiten wegen der durchsuchten Büroräume in Erfurt gegeben. Das Büro der Linksjugend liegt im Wahlkreisbüro RedRoxx, das Abgeordnete der Thüringer Linken betreiben. Laut deren Landesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow ist die Linksjugend dort aber lediglich Untermieter und verfügt als solcher über einen abgetrennten Bereich. Hennig-Wellsow kritisierte die Durchsuchung als "absurdes Theater der Staatsanwaltschaft", "völlig unverhältnismäßig und rechtlich absurd". Sie forderte die Staatsanwaltschaft Gera auf, das Verfahren einzustellen.