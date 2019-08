In Erfurt ist die Party eines Jugendlichen außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben Gäste bei der Feier eines 17-Jährigen Teile der Einrichtung des Hauses zerstört. Unter anderem seien Möbel zerschlagen, Eier und Ketchup an die Wände geworfen und Tapeten abgerissen worden. Der 17-Jährige rief daraufhin am Montagabend die Polizei.