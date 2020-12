In der Innenstadt von Erfurt hat es am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Auslöser waren nach Angaben eines Polizei-Sprechers Hinweise, dass bei einem Streit am Anger auch Schusswaffen eingesetzt wurden. Der Streit stellte sich demnach aber als deutlich kleiner heraus als ursprünglich angenommen.

Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem Großeinsatz am Erfuter Anger ausgerückt. Bildrechte: MDR/Michael Frömmert