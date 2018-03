Schon der Name der ehemals hier befindlichen Immobilie klingt edel: "Karthäusermühle". Und in der Tat liegt die 4500 Quadratmeter große Brache im Südwesten der Stadt Erfurt in ansprechender Umgebung. Viel Grün drumherum, Gründerzeithäuser links und rechts. Und prächtige Villen auf der anderen Straßenseite. Am Grundstück plätschert der Walkstrom vorbei.

Hier sollen 54 Wohnungen entstehen - mit Tiefgarage, Balkonen und Dachbegrünung. Mitglied im Baukonsortium ist die örtliche Sparkasse. Der Ausflug in das Bauträgergewerbe ist eine Flucht vor der Niedrigzinspolitik - sehr zum Missfallen der Linksfraktion im Erfurter Stadtrat. "Die Sparkasse ist ein kommunales Unternehmen. Wir hätten uns gewünscht, dass bei der Bauplanung an diesem Standort nicht nur teure Appartements, sondern auch ein kleiner Anteil an Sozialwohnungen eingeplant worden wäre", beklagt Fraktionschef Matthias Bärwolff. "In weniger teuren Stadteilen machen wir Investoren genau diese Vorgabe. Hier nicht." Eine solche Politik unterteile die Stadt langfristig in Reichen- und Armenghettos.

Segregation ist der Fachbegriff für die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen. Doch den will die Erfurter CDU-Kreisvorsitzende für Erfurt nicht gelten lassen. "Wir sollten Bauherren an dieser Stelle doch nicht zu enge Vorschriften machen", sagt Marion Walsmann. "Auch jede teure Wohnung die gebaut wird, entlastet den Wohnungsmarkt, hilft den Anstieg der Mieten in der Stadt zu verlangsamen." Für viele Wohnprojekte mache es einfach keinen Sinn auf Tiefgaragen oder eine Unterkellerung zu verzichten. Das aber seien Kostentreiber. "Sozialwohnungen mit Tiefgaragenplatz lassen sich nicht wirtschaftlich kalkulieren", heißt es aus CDU-Kreisen.

Gerade für Studierende, Azubis und junge Familien ist es fast unmöglich, erschwinglichen Wohnraum zu finden. Bildrechte: dpa Wie schwer ein schmaler Geldbeutel und der Umzug innerhalb der Stadt in Deckung zu bringen sind, diese Erfahrung hat Michaela Z. in den vergangenen Monaten durchlebt. Für ihren Zwei-Personen-Haushalt suchte sie krankheitsbedingt eine neue Wohnung. Doch der Markt war wie leergefegt. Erst nach rund neun Monaten intensiver Suche fand sie ein passendes Objekt. "Unter sechs Euro je Quadratmeter ist kaum etwas im Angebot", sagt Michaela Z. Und außerhalb der Plattenbausiedlungen werde es schnell noch teurer. Die Statistik stützt die Beobachtung von Michaela Z.



Die Zahl der Sozialwohnungen in der Landeshauptstadt hat in den vergangenen Jahren dramatisch abgenommen. Der Neubau stockt und die Eigentümer von bestehenden Sozialwohnungen dürfen nach 15 Jahren - so sehen es die Förderbedingungen vor - auch an besser verdienende Klientel vermieten. Der Bestand sank von 10.650 im Jahr 2008 auf nur noch 2.010 Wohnungen heute. Alle Fraktionen im Stadtrat wollen dieser Entwicklung entgegensteuern - gestritten wird allerdings über die richtige Strategie.



So fordert die Linke mit ihrem Fraktionschef Matthias Bärwolff bei nahezu jedem neuen Bauprojekt in Erfurt, dass eine bestimmte Anzahl der dort entstehenden Wohnungen als Sozialwohnungen gebaut werden sollen. "Und das nicht nur in den Vierteln, wo ohnehin schon die ärmeren Erfurter hingezogen sind", sagt Bärwolff. Die Union im Rat hält von solchen Vorgaben nichts. Marion Walsmann verweist auf die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft oder Wohnungsbaugenossenschaften, die tausende preiswerte Wohnungen im Bestand haben, ohne dass es ausgewiesene Sozialwohnungen wären. Eine Lösung für den Streit in Erfurt? Sie ist nicht in Sicht.

In Jena soll es auch in der Innenstadt preiswerte Wohnungen geben. Bildrechte: dpa Die Stadt Jena hat sich dagegen schon entschieden. Oberbürgermeister Albrecht Schröter will Segregation unbedingt vermeiden. In der Saalestadt liegen die Mieten im Durchschnitt ähnlich hoch wie in Erfurt. Und auch hier gibt es eine kommunale Wohnungsbaugenossenschaft mit 90 Prozent ihres Bestandes in einem Preisbereich, der auf dem Niveau einer Sozialwohnung liegt. „Wir beginnen bei 3,80 Euro", sagt Schröter. Allerdings müsse weiter in preiswerten Wohnraum investiert werden - "und das auch in den bürgerlichen Vierteln." Im Osten der Stadt wird beispielsweise ein Bauprojekt vorbereitet, in dem mehr als 150 Sozialwohnungen mit Blick auf die Kernberge und mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr entstehen sollen.

Zwei Städte, zwei Strategien. Wie wenig in den vergangenen zehn Jahren in preiswerten Wohnraum investiert worden ist, zeigt ein Blick auf die Thüringer Zahlen. Seit 2008 ist der Bestand an Sozialwohnungen von landesweit 60.000 auf nur noch 17.000 Einheiten gesunken. Dabei hätten - laut Thüringer Bauministerium - sechs von zehn Haushalten im Freistaat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein - und damit Anspruch auf eine Sozialwohnung.

Segregation Segregation bezeichnet den Vorgang der Entmischung von unterschiedlichen Elementen in einem Beobachtungsgebiet. Man spricht dann von Segregation, wenn sich die Tendenz zu einer Polarisierung und räumlichen Aufteilung der Elemente gemäß bestimmter Eigenschaften beobachten lässt. In Städten ist eine Segregation bezüglich Bildungs- und Einkommensniveau zu beobachten. Das Ausmaß der Segregation dient somit als ein Indiz für eine Polarisierung der Gesellschaft und kann bei zu deutlicher Trennung der einzelnen Merkmalsgruppen die Gefahr der Herausbildung von konfliktreichen Teilgesellschaften anzeigen.