"Ich habe hier hochmotivierte Leute, die wollen muszieren, sie waren ja seit Mitte März gezwungen stillzuhalten", sagt der Technische Direktor Christian Stark. Nur sein Feuerwerk kann er nicht in voller Breite und Länge über die gesamte Spielzeit hinweg zünden. Anwohner hatten sich schon nach der Hauptprobe beschwert. So bleibt das Feuerwerksmaterial, das zum Domstufen-Open-Air beschafft wurde, in der Kiste und soll, so verrät Christian Stark schon mal, im September gezündet werden. "Vielleicht klappt es, und wir können mit dem Start der neuen Spielzeit am 20. September einen Theatertag feiern mit allen Theatern, die es in Erfurt gibt".