Das "prizeotel" am Erfurter Hauptbahnhof ist das fünfte seiner Art in Deutschland. Die Kette, die bislang eher im norddeutschen Raum aktiv ist, steht für ausgefallene Designs und günstige Preise. In knapp anderthalb Jahren ist das Hotel mit über 200 Zimmern gebaut worden. 22 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.