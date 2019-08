Eigentlich – so die Vereinbarung mit der Weltgesundheitsorganisation WHO – sollten in Deutschland die Masern 2015 "ausgerottet" sein. Stattdessen wurde 2015 ein Rekordjahr für die hochansteckende Viruskrankheit. Mehr als 1.100 Fälle wurden damals registriert. Inzwischen liegen die Zahlen deutlich niedriger. Doch den Statistiken nach steht fest, dass der Schutz gegen Masern im Land noch lückenhaft ist: Vor zwei Jahren konnten laut Robert-Koch-Institut nur 93 Prozent der Erstklässler die zwei Impfungen gegen Masern nachweisen. Damit sich Infektionen nicht ausbreiten können, müssen aber mindestens 95 Prozent geimpft sein.