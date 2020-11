Nach dem Überfall auf ein linkes Jugendzentrum vor vier Jahren in Erfurt bleiben die Angeklagten straffrei. Mit einem Freispruch und der Einstellung des Verfahrens endete am Dienstag der Prozess um einen rechten Angriff auf das linke Jugendzentrum. Das Amtsgericht sah keine nachweisbare Tatbeteiligung und sprach daher den 37 Jahre alten Angeklagten vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung in mehreren Fällen sowie vom Hausfriedensbruch frei. Das Verfahren gegen einen 27-Jährigen wurde eingestellt. Der Entscheidung ging ein Rechtsgespräch der Verfahrensbeteiligten voraus.