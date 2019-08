In der Erfurter Messehalle herrschte am 22. April 2017 gute Stimmung. Der MDR-Sportmoderator René Kindermann führte noch ein Experten-Gespräch am Rande des Ringes. Zuvor war der WM-Kampf zwischen den beiden Boxern Arthur Abraham und Robert Krasniqi zu Ende gegangen. Der armenischstämmige Abraham konnte den Fight für sich entscheiden. Die Zuschauer waren gerade im Gehen, da brach plötzlich in der Nähe des Rings eine wilde Schlägerei aus. Mehrere Männer gingen aufeinander los. Es flogen Fäuste und Stühle. Ordner des Sicherheitsdienstes versuchten dazwischen zu gehen. Fotografen und Kameraleute schwenkten ihre Objektive auf die sich prügelnden Männer. Am Ende blieb das Foto eines blutenden Mannes: Karo Murat, Boxer aus Berlin, hatte sich bei der Auseinandersetzung im Gesicht verletzt. Schnell wurde klar, dass mehrere Gäste des Boxkampfes auf ihn losgegangen waren. Sie hatten Murat minutenlang attackiert, der wehrte sich. So schnell alles begann, so schnell waren die mutmaßlichen Angreifer wieder verschwunden.

Motiv für Schlägerei offen

Diese Auseinandersetzung wird nach mehr als zwei Jahren am Amtsgericht Erfurt juristisch aufgearbeitet. Angeklagt sind fünf Männer, die durch Fotos und Filmmaterial durch die Polizei als Beschuldigte identifiziert worden sind. Nun stellt sich die Frage für die Staatsanwaltschaft und die Ermittler: Warum sind die Angeklagten auf den Boxer Karo Murat losgegangen? Murat war an diesem 22. April vor zwei Jahren Gast bei dem WM-Kampf zwischen Abraham und Krasniqi. Die fünf Männer waren ebenfalls als Zuschauer dabei, das belegen Bilder, die MDR THÜRINGEN vorliegen. Murat selber hatte auf Anfrage immer wieder erklärt, er kenne die mutmaßlichen Angreifer nicht. Das wird er wohl auch im nun beginnenden Verfahren gefragt werden, denn laut Amtsgericht ist er bereits zum ersten Prozesstag als Zeuge geladen. Ob und wie er sich dazu äußern wird, ist offen.

Verbindung zu Mafia-Schießerei vor Spielothek in Erfurt?

Doch zwischen den fünf Angeklagten und Murat könnte es eine mögliche Verbindung geben. Diese Spur führt zurück zur inzwischen bekannten Mafia-Schießerei im Juli 2014 vor einer Spielothek in Erfurt. Auf einer Überwachungskamera wird damals ein Bild festgehalten, auf dem ein Mann mit Basecap zu sehen ist. Er betritt in dieser Nacht die Spielhalle - und nur wenige Sekunden später bricht eine wilde Schießerei aus. 20 Projektile werden später von der Polizei gefunden, zwei Männer werden schwer verletzt. Die Ermittler des Thüringer Landeskriminalamtes waren überzeugt, dass es sich bei dem Mann mit dem Bascecap um den Boxer Karo Murat handelt. Er bestreitet das mehrfach, auch auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN. Er sei in der Juli-Nacht 2014 weder in Erfurt gewesen, noch in der Spielothek. Doch die Ermittler lassen nicht locker: Als Karo Murat mit den Bildern der Überwachungskamera konfrontiert wird, sagt sein Bruder Koko, er sei in Erfurt gewesen. Da weder das LKA noch die Staatsanwaltschaft beweisen konnten, das Karo Murat da war und sein Bruder Koko überzeugend in Vernehmungen darstellte, dass er mit der Schießerei nichts zu tun hatte, wurden alle Ermittlungen damals eingestellt.

Ermittler entdecken Mafia-Spur

Dann reist Karo Murat am 22. April 2017 zum Boxkampf nach Erfurt und wird von mehreren Männern attackiert. Als die LKA-Ermittler sich die Bilder dieses öffentlich ausgetragenen Angriffs anschauen, entdecken sie "alte Bekannte". Denn einige der mutmaßlichen Angreifer waren bei der Mafia-Schießerei 2014 dabei. Bei genau dem Vorfall, bei dem Karo Murat nach eigenem Bekunden nicht war, sondern sein Bruder Koko. Der aber mit der Schießerei wiederum nichts zu tun gehabt haben will. Bei den nun Angeklagten besteht der Verdacht, dass sie mutmaßliche Mitglieder eines armenischen Mafia-Clans in Erfurt sind.

Die Ermittler der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamtes stehen vor einem schwer zu entwirrenden Rätsel. Denn weder die Motive der Schießerei 2014, noch die Attacke auf den Boxer Karo Murat 2017 sind bis heute eindeutig geklärt. Alle Beteiligten schweigen oder ihre Aussagen bringen keine Erhellung in beiden Fälle. Dass es zwischen den beiden Ereignissen einen Zusammenhang geben könnte, wird in Ermittlerkreisen vermutet. Doch bisher fehlen die Beweise.

