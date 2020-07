Der Zuschauerraum im Saal 1.09 des Erfurter Landgerichts ist fast leer. Zwei Angehörige des Angeklagten haben dort Platz genommen. An den Tischen der Prozessbeteiligten ist es jedoch voll. Auf der einen Seite sitzen der Angeklagte und sein Verteidiger, auf der anderen Staatsanwältin, eine Gutachterin und drei Rechtsanwälte. Sie vertreten die Opfer, heute alle über 30 Jahre alt. Zu Beginn der Taten waren sie gerade mal vier. Es sind Schwestern, die zwischen 1992 und 2001 in verschiedenen Wohnungen missbraucht wurden. In Erfurt, in Herzberg, in Osterode.

Missbrauch der eigenen Nichten - Angeklagter ist geständig

Erst 2018 offenbarte sich eine der Frauen. Sie war in psychiatrischer Behandlung als sie erstmals erzählte, was ihr geschah. Da brachen auch die Schwestern ihr Schweigen. 34 einzelne Taten werden in der Anklageschrift beschrieben. Eines der Mädchen traf es besonders oft. Ihre Aussage ist von besonderer Bedeutung. Weil zwischen Tat und Offenbarung so viel Zeit lag, hat sich eine psychologische Gutachterin mit der heute 30-Jährigen und ihren Aussagen beschäftigt.

Prozess in Erfurt: Psychologin hält Zeugin für glaubwürdig