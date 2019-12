Wenn man die Akten liest, könne man sich kaum vorstellen, dass jemand auf den Anruf eines vermeintlichen Polizisten seine Ersparnisse, Schmuck, Münzen und Goldbarren einfach so vor die Tür stellt oder gar in eine Mülltonne legt, sagt der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel zu einem Zeugen. Wenn aber höre, unter welchem Druck die Betroffenen standen, dass sie in dieser Situation Angst um ihr Leben hatten, dann ergebe sich ein anderes Bild.

Die Gespräche zogen sich lange hin. In manchen Fällen war den Zeugen zufolge dann so was wie Hundegebell, "Zugriff" und "Festnahme" zu hören. Zwei haben man, sagte dann der falsche Polizist, aber leider sei einer noch auf der Flucht, und um den zu kriegen, müsse man ihm eine Falle stellen. Dazu müssten die Wertsachen vor die Tür gestellt werden. Erst dann sei die Gefahr für die Betroffenen gebannt.

Das alles nachts, das alles mit dem Hinweis, die die Betroffenen dürften das Telefon auf keinen Fall auflegen, so groß sei die Gefahr. Er habe daraufhin seine wertvolle Münzsammlung in der Papiertonne vor seinem Haus deponiert - und später noch mal 30.000 Euro, so der 79-Jährige. "Wie konnte ich nur so blöd sein", sagt er unter Tränen. Aber der Anrufer hätte ihm in jener Nacht so viel Druck und Angst gemacht, dass er den Anweisungen folgte. Erst am Folgetag sei ihm klar geworden, dass er Betrügern aufgesessen war.