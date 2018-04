Wegen des Missbrauchs eines Kindes ist ein Erfurter am Freitag zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Der 53-Jährige soll sich insgesamt 120 Mal an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben, hieß es in der Anklage. Das Mädchen war im Tatzeitraum zwischen acht und zwölf Jahre alt. Das Gericht verurteile den Mann letztlich wegen 29 Fällen - das sind jene, die Richter Holger Pröbstel zufolge nachweisbar sind.

Prozess am Landgericht Erfurt am Freitag mit dem Angeklagten. Bildrechte: MDR/Jörg Pezold

Pröbstel sagte bei der Urteilsverkündung erzürnt, dass er so ein extremes Verfahren noch nie erlebt habe. Der Angeklagte sei offenbar überzeugt, unschuldig zu sein. Erschüttert zeigte er sich auch darüber, dass sogenannte Zeugen das Missbrauchsopfer als Luder dargestellt hätten, das bei jeder Gelegenheit mit jemandem ins Bett gestiegen sei.



Pröbstel zufolge gibt es an den Aussagen des Mädchens nicht ansatzweise Zweifel. Das sei auch durch Gutachter bestätigt worden. Zur aktuellen Situation des Opfers sagte der Richter: Sie sitze jetzt in einem Heim, habe keine Familie und kein Zuhause mehr. Die Familie hielt offenbar bis zuletzt zum Angeklagten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger kündigten an, in Revision zu gehen.