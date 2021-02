Prozess in Erfurt Polizist erinnert sich nicht an Messerattacke auf Ex-Freundin

Der Mann war einige Stunden nach der Tat von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei in Braunschweig festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Vor Gericht gab er an, sich nicht an eine konkrete Messerattacke auf seine Ex-Partnerin erinnern zu können, da er erst einige Tage zuvor aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden sei. Er sprach fast sechs Stunden lang von einer toxischen Beziehung, aus der er nicht herausgekommen sei.