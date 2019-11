Spende oder Bestechung? Prozess um Schulbuch-Affäre in Erfurt gestartet

Zum Start des Prozesses um Bestechungsvorwürfe gegen einen ehemaligen Geschäftsführer eines Online-Buchhandels hat sich der Angeklagte zunächst nicht geäußert. Sein Verteidiger stellte beim Auftakt am Mittwoch vor dem Landgericht Erfurt allerdings in Aussicht, dass sein heute 62 Jahre alter Mandat im Laufe der Verhandlung möglicherweise noch eine Erklärung abgeben werde.

Betroffen seien Schulen etwa in Gera, Erfurt und Weimar. Bekannt ist der Fall seit einigen Jahren. Ermittler waren dem Mann durch Hinweise eines anderen Buchhändlers auf die Spur gekommen. Der Buchhändler soll über Fördervereine Bücher-Bestellscheine zum Ausfüllen für Eltern an Schulen und Lehrer gegeben haben. Dann wurden die Bestellungen gesammelt abgeben. Je nach Höhe des Umsatzes hätten die Firmeninhaber Spenden an die Vereine überwiesen.