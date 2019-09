Mit Hilfe von Zeugen und Gutachtern will die Schwurgerichtskammer am Erfurter Landgericht herausfinden, was genau geschehen ist. Eine Gerichtsmedizinerin wird zur Kausalität zwischen Schlägen und Tod gehört werden, ein Psychiater zur Schuldfähigkeit der Angeklagten und dazu, ob sie gefährlich ist. Sie hat nicht nur in diesem jetzt verhandelten Fall zugeschlagen.