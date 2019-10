Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Mehrfach-Vergewaltiger in Erfurt geht am Montag in die Schlussphase. Laut Anklage hat der 35-Jährige im Herbst 2018 in Erfurt zwei Frauen vergewaltigt. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer die für Vergewaltigung mögliche Höchststrafe beantragt: 15 Jahre und anschließende Sicherungsverwahrung.