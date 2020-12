Am Dienstagvormittag hat der Verein "Radentscheid Erfurt" 12.700 Unterschriften für bessere Radwege in Erfurt übergeben. Bei der Übergabe sagte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) MDR THÜRINGEN, dass es in der Landeshauptstadt Nachholbedarf gebe. So müssten ganze Ortsteile an das Radfahrnetz angebunden werden. Er kündigte kurzfristige Schritte an, um Menschen vom Auto aufs Rad sowie in Busse und Straßenbahnen zu holen.