Kritik übte er am Vorgehen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise. Die Ministerpräsidentenkonferenz nehme bei der Eindämmung der Corona-Pandemie zwar eine wichtige Aufgabe wahr, so Ramelow. "Diese Aufgabe darf sie jedoch nicht überstrapazieren." Sie müsse sich der Grenzen ihrer Kompetenzen bewusst sein. Er warnte vor einem Aushöhlen des Föderalismus. Die örtliche Entwicklung müsse weiterhin die "Grundlage für Entscheidungen der Pandemiebekämpfung" sein. "Ich bin keine nachgeordnete Behörde des Kanzleramts", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

In Thüringen werden derzeit 27 Menschen auf Intensivstationen behandelt, sechs davon müssen künstlich beatmet werden, wie aus dem nationalen Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervorgeht. Wie Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte, verfügt Thüringen über 896 Intensivbetten, für die es auch das nötige Personal gebe, um Schwerkranke zu betreuen. Es habe in den vergangenen Wochen Schulungen gegeben, damit Pflegekräfte in diesem Bereich eingesetzt werden könnten. Laut Werner wären die Krankenhäuser bei einer hohen Zahl an schwer Erkrankten in der Lage, innerhalb von zwei Wochen weitere 418 Intensivbetten vorzuhalten.