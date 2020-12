Bei Durchsuchungen am Mittwochmorgen in Erfurt stand ein Mann im Visier der Fahnder des LKA, der der armenischen Mafia zugeordnet wird. Er steht im Verdacht, zwischen November 2016 und März 2019 unberechtigt Sozialleistungen bezogen zu haben. Der Armenier soll - so die Ermittler - mindestens 34.000 Euro über Hartz-IV-Zahlungen erschlichen haben.