Wegen des Verdachts auf Falschgeldgeschäfte hat es am Mittwochvormittag in Thüringen zahlreiche Durchsuchungen gegeben. So war ein Großaufgebot der Polizei in Wohnungen beziehungsweise Gewerbeimmobilien im Einsatz, auch Autos wurden durchsucht. Die Razzien fanden in Erfurt und im Eichsfeld statt.

Bei der Razzia in Erfurt sind mehrere Objekte durchsucht worden. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling