Nach einem Überfall auf einen 32-Jährigen in Erfurt hat die Polizei weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Der junge Mann war am Sonntagmorgen offenbar völlig grundlos von drei Männern in einer Straßenbahn angegriffen und zusammengeschlagen worden. Kurz darauf zog das aggressive Trio die Notbremse und flüchtete aus der Bahn. Das Opfer suchte Hilfe bei der Bundespolizei, diese konnte die alkoholisierten Angreifer am Bahnhof stellen.