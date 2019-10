Zwei Tote, zwei Verletzte: das ist die Bilanz des rechtsextremistischen Anschlags von Halle. Bei diesem Angriff hätten aber noch deutlich mehr Menschen getötet werden können, wenn die Tür der Synagoge in Halle den Täter nicht gestoppt hätte. Auch in Erfurt gibt es eine Synagoge. Dort wird zurzeit das Sicherheitskonzept noch einmal überarbeitet. Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt aber davor, dass rechtsextremistische Täter im Vorfeld von Anschlägen nur sehr schwer zu identifizieren seien.

Der Täter von Halle hat sich offenbar als erster deutscher Terrorist im Internet radikalisiert. Und nicht in rechtsextremen Gruppen. Seine Tat hat er auf einer Internet-Plattform gestreamt. Manche glaubten nun, solche Anschläge seien allein dadurch zu verhindern, dass man in das Internet und in soziale Netzwerke schaue, sagt Verfassungsschutz Stephan Kramer. Seinen Angaben nach ein Irrglaube: "Wenn man sich vergegenwärtigt, wie viele potentielle, radikalisierte Wirrköpfe - und damit will ich das überhaupt nicht herunterspielen - wir im Internet haben, allein schon wenn es um Hasspostings geht, dann ist es fast unmöglich, die alle auf dem Schirm zu haben. Auch wenn man technische Hilfsmittel hinzuzieht."

Polizisten vor der Synagoge in Erfurt. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Laut Kramer hat der Anschlag von Halle in seiner Brutalität eine neue Dimension. Die Mitglieder auch der jüdischen Gemeinde in Erfurt seien jetzt sehr verunsichert und verängstigt. Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen worden, die von der Gemeinde als wohltuend empfunden würden. "Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt." Auch bei Kramer sitzt der Schock nach der Tat von Halle tief.



Kramer ist selbst Jude. "Ich war an diesem Tag selbst in einer Synagoge, zum Feiertag Jom Kippur. Und ich habe viele Freunde in Halle." Kramer telefonierte nach eigenen Angaben auch noch während des Anschlags mit dem Vorsitzenden der Synagoge in Halle. "Das sind Dinge, die einen natürlich nicht unberührt lassen und einen beschäftigen, vor allem, weil man als Jude selbst Ziel potentiell Ziel von solchen Anschlägen sein kann und wohl immer wahrscheinlicher auch sein wird."