Mögliche Trassenvarianten durch Thüringen und seine Nachbarländer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thüringens Landesregierung lehnt einen Bau der so genannten SuedLink-Stromtrasse durch Westthüringen weiter entschieden ab. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte nach der Kabinettssitzung am Dienstag, so lange die Bundesbehörden mit Thüringen nicht ernsthaft verhandelten, werde die Landesregierung juristisch alles unternehmen, um diesen Irrsinn auf Thüringer Boden zu verhindern. Laut Ramelow muss SuedLink den gesetzlichen Vorgaben zufolge möglichst geradlinig durch Deutschland gebaut werden. Die Trasse müsse daher durch Hessen verlegt werden. Davon wolle aber die Bundesnetzagentur "kaltschnäuzig abweichen". Nach Angaben von Umweltministerin Anja Siegesmund (B90/Grüne) würde die Trasse bei einem Verlauf durch Westthüringen auch die Naturschutzflächen des Grünen Bandes mehrfach schneiden. Siegesmund sagte, solchen Hirngespinsten erteile sie eine Absage. Laut Klaus Sühl, Staatssekretär im Infrastrukturministerium, kann das Land Thüringen erst dann klagen, wenn ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Dieser Beschluss liege aber erst Anfang der 2020er Jahre vor. Ziel sei daher, vorerst lokale Initiativen in Westthüringen gegen SuedLink zu unterstützen.