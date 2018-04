Justizbeamter öffnet die Handschellen des angeklagten "Reichsbürgers" im Amtsgericht Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der 1963 Geborene ist elfmal vorbestraft, unter anderem wegen gewerbsmäßigen Wuchers und wegen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft beantragte deswegen statt einer erneuten Geldstrafe eine Haftstrafe von vier Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Außerdem solle der Angeklagte in Raten 1.000 Euro zahlen. Der Richter gab diesem Antrag statt. Die Geldstrafe muss der Mann an eine Entwicklungshilfeorganisation überweisen, die Bildungsprojekte in Afrika organisiert.



Vor Gericht verteidigte sich der Angeklagte am Freitag selbst, weil sein Anwalt nicht erschienen war. Der Reichsbürger war aus der Haft im Gefängnis Suhl-Goldlauter vorgeführt worden, wo er wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe einsaß. Dazu war er verurteilt worden, weil er statt eines amtlichen Führerscheins ein Phantasiedokument vorgewiesen hatte. Weil der nachgemachte Führerschein einem offiziellen ähnelt, erkannte die Justiz nicht nur auf Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch auf Urkundenfälschung. Das Amtsgericht Erfurt konnte der Mann am Freitag allerdings als freier Mann verlassen. Seine Partnerin hatte die Geldstrafe bezahlt.