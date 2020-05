Fotos Viel Gehupe für Revolverheld: Autokonzert auf der Messe Erfurt

Revolverheld mit Sänger Johannes Strate waren nach Karat die zweite Band bei den Autokonzerten auf der Messe in Erfurt. Knapp zwei Stunden dauerte das ungewöhnliche Event. In den Autos fast nur weibliche Fans, die ordentlich auf die Hupe ihrer Fahrzeuge drückten oder alternativ den Blinker und die Warnblinkanlage betätigten - so geht Beifall bei Autokonzerten.