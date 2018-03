Das Amtsgericht Erfurt will am Freitag darüber entscheiden, ob es dem Antrag des FC Rot-Weiß Erfurt auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zustimmt. Das teilte der Anwalt des Vereins, Marco Harraß MDR Thüringen mit. Demnach war die Entscheidung eigentlich schon am Mittwoch erwartet worden. Warum sich die Entscheidung der Richter länger hinzieht, als gedacht, konnte Harraß nicht sagen.

Bei einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wird kein externer, vom Gericht bestellter Insolvenzverwalter eingesetzt. Stattdessen führt der Verein das Insolvenzverfahren in Eigenregie nach den Vorgaben eines Insolvenzplanes. Federführend ist aktuelle Vereinsführung. Der korrekte Ablauf wird lediglich durch einen vom Gericht bestellten Sachwalter kontrolliert. Bis zuletzt hatte der FC Rot-Weiß Erfurt angekündigt, eine geordnete Insolvenz beantragen zu wollen. In diesem Fall wäre ein externer Insolvenzverwalter eingesetzt worden.

Unverständnis im Aufsichtsrat

Zweiter, wesentlicher Unterschied: Dem erfolgreichen Abschluss eines geordneten Insolvenzverfahrens muss lediglich die einfache Mehrheit der Gläubiger zustimmen. Für den erfolgreichen Abschluss einer Insolvenz in Eigenregie müssen deutlich mehr Gläubiger der angebotenen Insolvenzquote zustimmen. Das Umschwenken bei der Wahl der Art des Insolvenzverfahrens soll bei Teilen des Aufsichtsrates des Vereins für Unverständnis gesorgt haben. RWE-Präsident Frank Nowag hatte gestern eingeräumt, das Kontrollgremium nicht über das Einreichen des Insolvenzantrages informiert zu haben. Nowag sah sich zu diesem Schritt legitimiert, da der Aufsichtsrat bereits Tage zuvor dem Präsidium den Auftrag erteilt hatte, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu prüfen. Der Verein hat Schulden von über sechs Millionen Euro. Für weitere zwei Millionen Euro liegen so genannte Besserungscheine vor. Ein derartiger Schein bedeutet einen kompletten Verzicht auf Rückzahlung von Einlagen, solange nicht neue Einnahmen vorliegen - beispielsweise durch einen Wiederaufstieg in die zweite Liga. Da diese Besserung (noch) nicht eingetreten ist, spielen diese Schulden im Insolvenzverfahren keine Rolle.

RWE-Präsident Frank Nowag hatte das Kontrollgremium nicht über das Einreichen des Insolvenzantrages informiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK