Ihr Clubhaus haben die Rocker in einem Gewerbegebiet im Erfurter Norden errichtet. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Kriminalität Rockerclub: Hells Angels zurück in Erfurt

Die Rocker des Hells Angels MC haben ihre erste Party in Erfurt gefeiert. Rund 50 Rocker aus mehreren Bundesländern waren dafür angereist. Der Club war bereits vor zwei Wochen als sogenanntes Hangaround-Charter - als Bewerber-Club - in den weltweit aktiven Motorradclub aufgenommen worden. 2015 hatten sich die Hells Angels in Erfurt schon einmal aufgelöst.

von Axel Hemmerling