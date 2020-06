Eine Havarie hat in der Roland-Matthes-Schwimmhalle in Erfurt einen Schaden verursacht. Wie Stadtwerke-Sprecher Ivo Dierbach MDR THÜRINGEN sagte, gab es am Sonntag einen größeren Rohrbruch im Untergeschoss der Halle. Fitnessräume und Sauna seien überschwemmt und verschlammt worden. Die Erfurter Berufsfeuerwehr war im Einsatz, um die Wassermassen zu beseitigen.

In der Roland-Matthes-Schwimmhalle in Erfurt hat es einen folgenschweren Rohrbruch gegeben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK