Mit Beginn der Sommerferien wird die Erfurter Roland-Matthes-Schwimmhalle erneut saniert und zum Teil umgebaut. Wie die Stadtwerke mitteilten, sollen rund 1,5 Millionen Euro investiert werden. Den Angaben nach wird das Foyer und der Außenbereich der Sauna neugestaltet. So wird der neue Saunagarten größer und kann künftig separat betreten werden. Die Saunabesucher können dann auch in die Außensauna, wenn zeitgleich Wettkämpfe im Sportbecken stattfinden. Die wichtigste Veränderung wird der Anbau einer Außenterrasse. Bisher gab es nur ein Provisorium. Die Bauarbeiten sollen zum Ende der Sommerferien beendet sein.

Der Namensgeber: Meisterschwimmer Roland Matthes Bildrechte: dpa

Es ist nicht die erste Sanierung der Schwimmhalle. Nach einer Komplettsanierung in den Jahren 1997 bis 1999 musste die Halle sechs Jahre später mit Millionenaufwand nachgebessert werden. Fliesen hatten sich gelöst und es gab einen langwierigen Rechtsstreit mit den Baufirmen. Alljährlich im Sommer wird die Halle auf Schäden überprüft, werden die Becken gereinigt und gibt es notwendige Reparaturen zum Beispiel an Fugen, Fliesen oder Lampen. In diesem Jahr falle das Baugeschehen allerdings deutlich umfangreicher aus, heißt es aus den Stadtwerken.