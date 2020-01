Knabe-Lange ist Betriebsleiterin Bäder in Erfurt, bei den Stadtwerken angestellt. Doch lesen, was im Buch steht, das kann sie noch nicht. Sie hat einen guten Bekannten verloren. Und sie ist ehrlich traurig darüber. "Der Mann hinter den Erfolgen war ein freundlicher Mann. Er war für Viele ein Vorbild", sagt sie und die Tränen steigen ihr in die Augen. Am Eingang der Halle haben sie und ihre Kollegen eine kleine Gedenk-Ecke eingerichtet. Ein Tisch mit weißer Tischdecke, zwei LED-Kerzen, weiße Blumen. Daneben steht ein gerahmtes Bild von Roland Matthes. Die Baustelle vor dem Fenster wurde mit großen Tüchern verhängt. Es ist ein kleiner Bereich - genau so, wie es sich Roland Matthes gewünscht hätte, ist sich Knabe-Lange sicher.

Kathrin Knabe-Lange und ihre Kollegen haben eine Gedenk-Ecke für Roland Matthes eingerichtet. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck