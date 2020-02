Rollstuhlbasketball Nicht behindert genug für die Paralympics

Seit einigen Wochen schwelt eine unappetitliche Debatte im internationalen Rollstuhlbasketball. Es geht um die Frage, wie beeinträchtigt die Spieler und Spielerinnen sein müssen, um im Sommer an den Paralympischen Spielen in Tokio teilnehmen zu dürfen. Auch im Team der RSB Thuringia Bulls aus Elxleben hat das Thema Gesprächswert. Sechs RSB-Spieler haben sich mit ihren Nationalmannschaften qualifiziert. Doch am Ende sind es vielleicht nur fünf, die nach Tokio reisen. Topspieler Alex Halouski könnte nicht behindert genug für die Paralympics sein, so zynisch das auch klingen mag.