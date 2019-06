Zwei Maschinen sind weitergeflogen, sieben gelandet. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Wie ein Sprecher des Flughafens Erfurt-Weimar MDR THÜRINGEN sagte, kamen die Flugzeuge aus Berlin. Dort sind insgesamt 15 Maschinen vom Typ Douglas DC-3 am Himmel aufgetaucht. Sie drehten dort eine große Runde über die Stadt. Die ursprünglich geplante Landung auf dem stillgelegten Flughafen in Tempelhof scheiterte allerdings ebenso an den Vorschriften wie ein Flug über das Brandenburger Tor, berichtet der RBB.



Die Flugzeugstaffel erinnert an die Berliner Luftbrücke, die vor 70 Jahren beendet wurde. Die zum Teil aus den USA eingeflogenen Maschinen haben in der vergangenen Woche an den Feiern zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilgenommen.