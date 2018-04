Der FC Rot-Weiß Erfurt hat die Antragsunterlagen für die Regionalliga Nordost eingereicht. Das bestätigte ein Sprecher des Insolvenzanwalts. Der Sprecher geht davon aus, dass der FC Rot-Weiß nach dem Abstieg aus der Dritten Liga ohne weitere Probleme in der Regionalliga antreten kann. Ohne diesen Antrag wäre Rot-Weiß automatisch in die fünftklassige Oberliga abgerutscht.

Am 13. März hatte Rot-Weiß am Amtsgericht Erfurt die Insolvenz beantragt. Zunächst wollte der Verein die Insolvenz in Eigenregie abwickeln, zog den Antrag ab wieder zurück. Stattdessen wird sie in einem klassischen Verfahren abgewickelt. Den Erfurtern wurden zuletzt in der dritten Liga neun Punkte abgezogen. Grund ist die Spielordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wonach einem Verein im Falle eines Insolvenzantrags neun Punkte abgezogen werden.



Die Rot-Weißen rangieren jetzt mit 13 Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle. Sechs Spieltage vor Schluss wäre der Klassenerhalt damit auch theoretisch nicht mehr machbar. Kommenden Sonntag trifft Erfurt um 14 Uhr daheim auf den Chemnitzer FC.