Fußball Rot-Weiß Erfurt bittet Stadt wieder um Geld

Vereinspräsident Frank Nowag und Ehrenpräsident Klaus Neumann und dazu der volle Einblick in die Bilanzen: Rot-Weiß Erfurt hat am Donnerstagabend einiges aufgeboten, um die Ratsfraktionen der Stadt gewogen zu stimmen. Ein Darlehen oder wenigstens eine Bürgschaft möge die Stadt bereitstellen, um den Verein zu retten. Denn bis zum 23. Januar muss die Vereinsführung rund 1,5 Millionen Euro an frischen Geldern gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt nachweisen. Es ist Geld, das bei einer Buchprüfung vor einigen Wochen als Fehlbetrag festgestellt worden ist. Das alte Präsidium um den zurückgetretenen Rolf Rombach habe bislang unbekannte Verbindlichkeiten beim Gastronomiebetrieb im Stadion, beim Finanzamt und bei weiteren Geschäftspartnern aufgehäuft, hieß es da.

Doch der bilanziell seit Jahren überschuldete Verein steht seit längerem unter strenger Beobachtung der Deutschen Fußballbundes. Der lässt sich - so eine Auflage - regelmäßig über die finanzielle Situation im Verein unterrichten. Weil nun zu befürchten ist, dass die Verbindlichkeiten des Vereins Rot-Weiß Erfurt daran hindern könnten, die Saison zu Ende zu spielen, muss die Vereinsführung nun neue Bürgschaften, Kapital und Kredite über die Höhe des Fehlbetrags vorweisen.

Punktabzug droht