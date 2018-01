Der Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat in der Nacht zu Mittwoch die Lizenzunterlagen an den Deutschen Fußballbund (DFB) geschickt. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, hat der Verein das geforderte Geld im Laufe des Dienstagabends aufgebracht.

Der Präsident des Fußballclubs, Frank Nowag, hat in den vergangenen Wochen um Unterstützung für den Erfurter Traditionsverein geworben. Bildrechte: IMAGO

Der Drittligist musste dem DFB in Frankfurt bis Mitternacht neue Bürgschaften, Sponsorenleistungen oder den Schuldenverzicht einiger seiner Gläubiger nachweisen - und zwar mit einem Gesamtwert von 1,5 Millionen Euro. Wochenlang hatte Rot-Weiß daher bei Partnern und Kreditgebern um frisches Geld oder einen Schuldenerlass geworben. Am Dienstagmorgen fehlten aber noch 600.000 Euro. Diese Summe konnte der Verein offenbar dem DFB kurz vor Mitternacht nachweisen. Sollte der Verband die Zusagen jedoch nicht akzeptieren, drohen Rot-Weiß Geldstrafen oder Punktabzüge in der Tabelle - und im schlimmsten Falle beides.



Der Drittligist ist seit mehr als 15 Jahren überschuldet. In dieser Saison leitete der neue Präsident Frank Nowag einen rigiden Sparkurs ein, entließ Personal in der Geschäftsstelle, strich das Trainingslager in der Türkei und dünnte den Kader aus. Rot-Weiß Erfurt steht aktuellem auf dem letzten Tabellenplatz. Den Abstand zum Vorletzten hat das Team jedoch dank eines 3:1-Erfolgs gegen Magdeburg zuletzt verkürzt.