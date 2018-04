Fußballdrittligist Rot-Weiß Erfurt erhält Rabatt bei Stadionmiete

Rot-Weiß Erfurt erhält erneut einen kräftigen Mietrabatt im Steigerwaldstadion. Wie der Stadtrat am Abend mit rot-rot-grüner Mehrheit beschloss, muss der insolvente Drittligist für die kommenden drei Spiele nur noch 2.500 Euro je Partie an die Stadt überweisen. Der gleiche Betrag ist für die drei zurückliegenden Spiele fällig, die der RWE der Stadt als Vermieter bislang schuldig geblieben ist.

Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Beschluss fiel am Mittwochabend in nichtöffentlicher Stadtratssitzung. Die oppositionelle Union enthielt sich beziehungsweise stimmte dagegen. Bisher belief sich die Miete auf rund 16.500 Euro je Partie. Wie Stadtratsmitglieder nach der Sitzung erklärten, hatte zuvor der Insolvenzverwalter Volker Reinhardt vor einem Verlust der Spielstätte gewarnt.



Die Konsequenz sei, dass der Verein in der kommenden Saison keine Spielberechtigung für die vierte Liga bekomme. Im März hatte der Fußballdrittligist Insolvenz angemeldet. Kurz darauf reichte Rot-Weiß die Unterlagen für die Regionalliga ein.