"Wir müssen drei Dinge tun", sagt Peter Kästner. "Wir müssen die Schulden abbauen. Wir müssen den Fans zeigen, dass Aufsichtsrat und Vorstand wieder an einem Strang ziehen. Und wir müssen auf dem Spielfeld wieder gewinnen." Es ist eine vergleichsweise kurze Agenda für den Berg an Problemen, die Rot-Weiß als Gründungsmitglied der chronisch unterfinanzierten dritten Liga seit Jahren vor sich herschiebt. Noch dazu sind es Punkte, die miteinander zusammenhängen wie eine zu kleine Tischdecke auf einem zu großen Tisch. Zieht Kästner an der einen Seite, tut sich gegenüber ein Loch auf.

Denn wie soll eine offenkundig völlig verunsicherte Mannschaft ihre Spiele gewinnen, wenn kein Geld für die so dringend benötigte Verstärkung im Sturm da ist? Wie gewinnt man Sponsoren, wenn mit Rolf Rombach ein Vorstandsvorsitzender in erbittertem Streit das Handtuch geworfen hat, über den in den vergangenen Jahren ein Großteil der Spendenakquise gelaufen ist? Kann Rot-Weiß mit diesen Sponsoren auch künftig rechnen? Und wie lockt der Verein neue Zuschauer ins Stadion, die dort regelmäßig einer in Teilen überforderten Mannschaft dabei zusehen, wie sie vor fast leeren Rängen schlechten Fußball präsentiert.

Ein Mediziner mit RWE-Plakat im Sprechzimmer

Der neue Präsident: Frank Nowag Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Zu Rot-Weiß Erfurt stieß Peter Kästner vor Jahren als Mitglied des Clubs der Hundert. Später unterstützte er den Verein auch mit eigenem Geld, keine unbeträchtlichen Summen. Vor viereinhalb Jahren wurde er gefragt, ob er für den Aufsichtsrat zur Verfügung stehe. 2014 wurde er zum Aufsichtsrats-Vorsitzenden gewählt. Kästner ist Mediziner, ein erfolgreicher Rheumatologe mit eigenem Medizinischem Versorgungszentrum in Erfurt - und mit einem Mannschaftsplakat vom RWE an der Wand seines Sprechzimmers. Als Arzt ist er es gewohnt methodisch vorzugehen. Auf die Untersuchung des Patienten folgt der Befund. Dann beginnt er mit der Therapie.



Im Augenblick steckt der Aufsichtsrat noch mitten in der Untersuchung. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer schaut sich die Bücher des Vereins an. Es wird der erste echte Einblick des Aufsichtsrates in das Rechenwerk von Rot-Weiß Erfurt seit Jahren sein. In der bisherigen Praxis hatte sich der jüngst zurückgetretene Vorstandsvorsitzende Rolf Rombach die Zahlen zuarbeiten lassen - und das Ergebnis der Wirtschaftsprüfer dann dem Aufsichtsrat mitgeteilt. Details der aktuellen Prüfung nennt Kästner derzeit noch nicht. Am Freitag soll die Sichtung abgeschlossen sein. Dann wird der Bericht zeitnah erstellt.

Den Fans alles transparent machen

Ex-Präsident Rolf Rombach bestreitet fehlerhafte Finanzberichte. Bildrechte: IMAGO "Wir werden alles gegenüber den Fans transparent machen. Wenn es sich länger hinzieht auch mit Zwischenberichten. Aber im Augenblick sind wir einfach noch nicht an dem Punkt", sagt er. Nur so viel verrät er: "Die Schulden sind anscheinend höher als von Rolf Rombach angegeben." Die Größenordnung aktuell betrage wohl 6,5 anstelle der vom Ex-Vorstandschef vorgelegten 5,5 Millionen Euro. Und Mitarbeiter der Geschäftsstelle berichten, dass immer neue unbezahlte Rechnungen gefunden werden, je tiefer der Wirtschaftsprüfer grabe.



Rombach bestreitet energisch, dass seine Finanzberichte fehlerhaft gewesen seien. "Ich will das gar nicht mehr kommentieren" sagt er. Irgendwie würden sich die Vorwürfe gegen ihn doch nur wiederholen.

Es sind trostlose Nachrichten von sportlichem Misserfolg, vereinsinterner Kabale und dem Damoklesschwert der Zahlungsunfähigkeit, das weiterhin über dem Verein schwebt. Bis zur Mitgliederversammlung am ersten Dezember will Kästner die Vergangenheit aufgearbeitet haben. "Möglicherweise müssen wir die auch um zwei Wochen verschieben." Dann aber soll der Neuanfang eingeläutet werden. Sportlich wie finanziell. "Wir reden mit verschiedenen, auch neuen Sponsoren", sagte er. Und er sei sicher, dass er das Geld für die kommende Lizenz zusammenbekommen werde.

Profis aus Verein ausgliedern

RWE-Trainer David Bergner: Auch sportlich kriselt es. Bildrechte: IMAGO Zugleich wirbt er - wie bislang auch Rombach - für eine Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Verein. Das öffnet den Verein für nicht rückzahlbares Kapital von Investoren. Die dann aber die Profis betreffend auch mitbestimmen können und wollen. Das ist eine Entwicklung, die insbesondere den mitgliederstarken Clubs der Ultraszene missfällt. Kästner aber wirbt für die Ausgliederung. "Ohne wird es nicht gehen", sagt er. Wer Millionen in den Verein stecke, wolle sicherstellen, dass sein Geld gut angelegt ist.



Das gilt umso mehr, als dass der DFB in Frankfurt längst von Rot-Weiß verlangt, einen Großteil des frischen Geldes dazu zu nutzen Schulden abzubauen. "Spielerkäufe werden daher schwierig", sagt Kästner, Vorstand und Aufsichtsrat wollen sich zur Winterpause erst einmal nach Verstärkung auf Leihbasis umschauen. Die Erfurter suchen gute Spieler, die in weit besseren Mannschaften derzeit nicht zum Zuge kommen, die aber auf dem Transfermarkt an Wert verlieren würden, wenn sie über Monate nicht auf dem Platz stehen. Spielpraxis gegen kleines Geld - es wäre eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und solche Geschäfte könnten Erfurt Zeit verschaffen, irgendwie über die Saison zu kommen.

Rot-Weiß sanieren

Denn eine Pleite - sie würde neun Punkte Abzug in der Tabelle und mit Sicherheit den Zwangsabstieg in die vierte oder wahrscheinlich noch die fünfte Liga bedeuten - soll es nicht geben. "Mit einem langfristigen Konzept ist der Verein zu sanieren" - daran glaubt Kästner. Die gemeinsame Devise von Vorstand und Aufsichtsrat sei es, in enger Zusammenarbeit alle Kräfte zu bündeln, um den Verein in der dritten Liga zu halten. Dass er dafür hart kämpfen wird, ist ihm zu glauben. "Ich habe dem Verein, ebenso wie Rombach, viel Geld geliehen. Das wäre weg, wenn es uns nicht gelingt, Rot-Weiß zu sanieren."