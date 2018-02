Fußballdrittligist Rot-Weiß Erfurt denkt offenbar über ein Insolvenzverfahren nach. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, haben sich Aufsichtsrat und Präsident am Dienstag mit der aktuellen sportlichen und wirtschaftlichen Situation des Vereins beschäftigt. In den kommenden Tagen würden die Voraussetzungen und Folgen eines etwaigen Planinsolvenzverfahrens geprüft. Weitere Details wurden nicht genannt.

RWE-Präsident Frank Nowag Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Drittligist hatte zuletzt wiederholt mit Problemen mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) zu kämpfen. Erst in der vergangenen Woche hatte der Verband damit gedroht, den Verein in der laufenden Saison mit Punktabzug bestrafen zu wollen. Grund sind dem DFB zufolge die vier Wintertransfers: Zwar liegen für die Neuzugänge offizielle Spielgenehmigungen als Amateure vor, jedoch wird dieser Status angezweifelt. Offiziell hat Erfurt die Akteure als Amateurspieler verpflichtet, da der Verein aufgrund der vorliegenden Liquiditätslücke in der Winterpause keine Profis verpflichten durfte.



Allerdings dürfen Spieler mit Amateurstatus laut Statuten maximal 249,99 Euro im Monat bekommen. Auch geldwerte Vorteile wie kostenloses Wohnen oder zur Verfügung gestellte Fahrzeuge müssen in den 249,99 Euro enthalten sein. Sollte der DFB Beweise dafür finden, dass die Spieler doch mehr Geld vom Verein bekommen, könnten den Erfurtern zwei Punkte abgezogen werden.