Das Steigerwaldstadion dient auch als Veranstaltungsort abseits des Fußballs. Bildrechte: IMAGO

Der insolvente Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt könnte auch in der Oberliga weiter im Steigerwaldstadion spielen. Wie Christian Fothe, der Geschäftsführer der Arena Erfurt GmbH, MDR THÜRINGEN sagte, müssten entsprechende Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins ergebnisoffen geführt werden. Durch die fehlenden Heimspiele in der laufenden Rückrunde entsteht der Arena ein Verlust in Höhe von etwa 40.000 Euro, sagte er weiter. Bereits im vergangenen Jahr konnte der Verein mehrere Stadionmieten nicht mehr bezahlen.