Rot-Weiß Erfurt vorerst wieder handlungsfähig

Nach dem Rücktritt des Präsidiums Ende April ist der insolvente Fußball-Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt wieder handlungsfähig. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, bestellte das Amtsgericht Erfurt den Rechtsanwalt Volker Reinhardt zum sogenannten starken vorläufigen Insolvenzverwalter.

In einem Beschluss vom 21. März war Reinhardt bereits zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden, mit ihm musste die Vereinsführung alle Handlungen abstimmen. Mit dem neuen Beschluss des Gerichtes sind nunmehr die Befugnisse vollständig auf Reinhardt übergegangen.

Die mit über acht Millionen Euro verschuldeten Erfurter hatten am 13. März die Insolvenz beantragt. RWE, das als einziges Gründungsmitglied alle Drittliga-Spielzeiten bestritten hatte, steigt nach der Saison in die Regionalliga ab und will dort einen Neuanfang starten.