Der Fußballverein FC Rot-Weiß Erfurt ist wirtschaftlich auf Sanierungskurs. Wie Insolvenzverwalter Volker Reinhardt am Freitag mitteilte, ist es im Insolvenzverfahren gelungen, drei größere Geldgeber für den Erhalt des Fußballvereins zu gewinnen. Dabei handele es sich um die ASGV Grundbesitz und Verwaltung, die Franz Gerber Sportagentur und die Millhouse Capital GmbH. Die drei Gesellschaften seien über eine Kapitalerhöhung auf eine Million Euro Stammkapital in die Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH eingetreten, unter deren Dach die Profi-Mannschaft spielt.

Michael Krannich - hier noch bei Hessen Kassel. Bildrechte: imago images / Hartenfelser

Nichts geändert hat sich für die Gläubiger. Die rund sieben Millionen Euro an offenen Forderungen werde der Verein wohl nicht begleichen können. Reinhardt hatte ihnen im vergangenen Jahr eine geringe Quote von zwei Prozent in Aussicht gestellt. Daran wolle man festhalten.



Außerdem präsentierte der finanziell angeschlagene Verein mit Michael Krannich einen neuen Geschäftsführer. Der in Thüringen geborene Sport-Eventmanager hat mit KSV Hessen Kassel bereits einen insolventen Verein vermarktet. Krannich sagte, er setze bei RWE auf neue und alte Sponsoren und auf sportlichen Erfolg. Nach elf Spieltagen belegt Rot-Weiß den 14. Platz in der Regionalliga Nordost.