Schon damals hatte das Finanzamt die Gemeinnützigkeit in Frage gestellt. Allerdings sei die Behörde damals zu der Zeit zu keinem Ergebnis gekommen, sagte der Insolvenzverwalter. Weitere Vorgänge nannte er nicht. Nach MDR-Informationen soll außerdem eine Vereinsfeier im Jahr 2016 aus zweckgebundenen Mitteln bezahlt worden sein.

Insolvenzverwalter Volker Reinhardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Jahr 2015 war Rolf Rombach Präsident des Vereins. Wie Rombach MDR THÜRINGEN sagte, sind ihm keine Untersuchungen zu den Vorgängen bekannt. Das Finanzamt habe in seiner zwölfjährigen Amtszeit die Gemeinnützigkeit weder in Frage gestellt noch Stellungnahmen zu angehäuften Schulden gefordert. Steuerschulden seien stets bezahlt worden, so Rombach. Er wies auch den Vorwurf zurück, wonach zweckgebundene Mittel für eine Veranstaltung des Vereins ausgegeben worden sein.



Vorwürfe gegen den bis Freitag kommissarischen Präsidenten, Frank Nowag, wies Insolventverwalter Reinhardt zurück. Nowag hatte im Jahr 2017 als Präsident kurzfristig zweckgebundene Gelder aus dem Nachwuchsbereich für die Profimannschaft verwendet. Seinen Angaben nach war dieses Vorgehen mit dem damaligen Aufsichtsrat abgestimmt.