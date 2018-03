Für die zurückliegenden vier Spieltage ist Rot-Weiß Erfurt die Miete schuldig geblieben - im Durchschnitt rund 16.500 Euro je Begegnung. Dieses Geld ist wohl verloren - als Teil des sechs Millionen Euro hohen Schuldenbergs des strauchelnden Drittligisten. Als Gläubiger für die Forderungen aus dem Januar und Februar tritt laut einer internen Aufstellung der Stadt der kommunale Eigenbetrieb "Multifunktionsarena" auf.

Stadtwerke aus Schusslinie gebracht

Nach Angaben von CDU-Finanzexperten Thomas Pfistner hat damit gerade noch rechtzeitig eine Änderung gegriffen, die zum Jahreswechsel in Kraft trat. "Weil man wusste, dass mit einer bevorstehenden Insolvenz die Verluste im Steigerwaldstadion deutlich steigen würden, hat man die Stadtwerke-Tochter 'Arena GmbH' als bisherige Vermieterin aus dem Risiko entlassen. Der vermittelt nur noch Tagungen und hält das Gebäude in Schuss", so Pfistner.

So soll offenbar vermieden werden, dass die Arena GmbH als Folge der Rot-Weiß-Pleite ihrerseits in Zahlungsschwierigkeiten gerate. Denn im Gegensatz zu einer städtischen GmbH kann ein Eigenbetrieb nicht Konkurs gehen. Er bekommt sein fehlendes Geld aus dem städtischen Haushalt erstattet.

Arena-Verluste im mittleren sechsstelligen Bereich

Steigerwaldstadion in Erfurt Bildrechte: IMAGO Die Verluste in der Arena sind groß. "Sie lagen 2017 im mittleren sechsstelligen Bereich, wobei der Veranstaltungsbereich sogar noch besser lief, als erwartet", heißt es. Für 2018 dürfte die Finanzlücke noch steigen. Denn für die Vermietung in dem Stadionrund gilt das Prinzip, "marktübliche" Preise zu nehmen. Marktüblich liegen die Mieten für die Regionalliga deutlich unter denen eines Profivereins in der dritten Liga. Gleiches gilt für die Vermarktungsrechte rund um das Spielfeld: Werbebahnen, Stadionname, "Kopfprämien" pro Zuschauer - all das ist in der Regionalliga für vergleichsweise kleines Geld zu haben. "Die fehlenden Einnahmen werden vermutlich nicht komplett abzuwenden sein, können bestenfalls minimiert werden", hieß es am Donnerstag aus der Stadtverwaltung.

Als günstig könnte sich immerhin erweisen, dass die Spiele in der Regionalliga sonntags angesetzt sind. Das bietet die Möglichkeit, am beliebten Samstag den großen Saal zusätzlich zu vermieten. Jeder Euro Verlust landet wegen der neuen Regelung also direkt in der städtischen Kämmerei. "Für die Stadt ist das praktisch - so können die Verluste recht geräuschlos im allgemeinen Haushaltsvollzug verbucht werden", sagt Pfistner.

Gefahr für Stadtwerke gebannt

Als klarer Sieger dieser Regelung gilt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Zaiß. Jahrelang hatte er sich mit Ex-RWE-Präsident Rolf Rombach öffentlich über die Miethöhen und Konditionen gestritten. Immer wieder hatte Zaiß gewarnt, die Arena könne im Falle eines Abstiegs von Rot-Weiß selbst pleitegehen. Für Zaiß ist die Gefahr also gebannt, irgendwann einmal die Verluste im Stadionbetrieb mit den Gewinnen aus der Stromsparte im eigenen Verbund ausgleichen zu mpssen. Ungetrübten Grund zur Freude hat aber auch er nicht. Rot-Weiß schuldet auch den städtischen Verkehrsbetrieben noch Geld. Irgendwann hat der Verein aufgehört, der EVAG seinen Anteil am Kombi-Ticket zu den Heimspielen zu erstatten - insgesamt 50.000 Euro.