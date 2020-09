Fußball Rot-Weiß Erfurt und Cheftrainer Krüger gehen getrennte Wege

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt und Trainer Robin Krüger gehen ab sofort getrennte Wege. Nach Angaben des Vereins vom Mittwoch wollte Krüger eine Neuausrichtung im Trainerteam nicht mittragen. Beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen Inter Leipzig wird der aktuelle U19-Trainer Manuel Rost an der Seitenlinie stehen.

Am Dienstagabend hatte der Verein noch mitgeteilt, dass Krüger Cheftrainer bleibt. Damit widersprach der Club den Angaben von Krügers Berater. Dieser hatte MDR THÜRINGEN gesagt, dass der 31-Jährige am Dienstagnachmittag freigestellt worden sei. Als Grund nannte er Differenzen in der Kaderplanung und unterschiedliche Saisonziele. Krüger wurde erst Anfang August als Trainer vorgestellt und verlässt den Verein nun nach gerade einmal drei Spieltagen.