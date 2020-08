Das erste Heimspiel von Fußball-Oberligist Rot-Weiß Erfurt soll vor mehr als 2.100 Zuschauern ausgetragen werden. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, genehmigte die Stadt ein entsprechendes Hygienekonzept für das Spiel am Sonntag (23. August) gegen den FC Grimma. Auswärtsfans sind in dem Konzept nicht vorgesehen.