Messe Erfurt Geplanter Rummel "Dreh in den Sommer" geplatzt

Ein auf dem Freigelände der Messe Erfurt geplanter Rummel ist geplatzt. Rund 100 Schausteller, darunter 40 aus Thüringen, wollten in der Corona-Krise so erstmals wieder Geld verdienen. Das temporäre Schausteller-Fest war seit Mai geplant und für die Sommerferien vorgesehen.

"Dreh in den Sommer" sollte es heißen - mit Attraktionen wie einem 85 Meter hohem Kettenkarussell. Doch die Stadt Erfurt baute hohe Hürden auf. So sollten die Schausteller eine Schallprogronose für jedes Fahrgeschäft liefern. Außerdem lasse es das Baurecht nicht zu, das Messegelände als Freizeitpark zu nutzen, sagte Kulturdezernent Tobias Knoblich MDR THÜRINGEN. Baurecht sei Bundesrecht und könne auch in Corona-Zeiten nicht gebrochen werden.