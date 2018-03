Präsidium werden Fehler vorgeworfen RWE: Aufsichtsrat zurückgetreten

Der Aufsichtsrat des Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Erfurt ist am Donnerstag geschlossen zurückgetreten. In einer Presseerklärung des Vereins heißt es, in den vergangenen Wochen habe es mehrere erhebliche Vertrauensbrüche durch das Präsidium gegeben, die gerade in einer für den Verein existenziellen Phase eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machten.