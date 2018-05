Über all das wurde jetzt der Stadtrat informiert. Denn nicht nur die Verwaltung, auch die Stadtratsmehrheit muss einen Mietvertrag absegnen. "Und an diesem Mittwoch wird es die letzte Sitzung geben, bevor der Verein die Erklärung zur Stadionverfügbarkeit beim Nordostdeutschen Fußballverband abgeben muss", so CDU-Fraktionsvize Thomas Pfistner. Er geht davon aus, dass bis Mittwoch eine neue Übereinkunft zur Stadionmiete getroffen sein wird.

Die Stadt möchte die jährlichen Verluse in der Multifunktionsarena so klein wie möglich halten. Bildrechte: IMAGO

Hinzu kommt: Auch die Stadt ist bestrebt die jährlichen Verluste in der Multifunktionsarena so klein wie möglich zu halten. Bislang zahlte Erfurt in der Dritten Liga eine zuschauerabhängige Miete von rund 300.000 pro Saison. Eine Reduzierung der Einnahmen um bis zu 250.000 Euro könnte die Multifunktionsarena schnell in ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Ein satter Mietabschlag ist ohnehin nur dadurch zu kompensieren, weil in der Regionalliga sonntags gespielt wird. So kann der große Saal wenigstens an den stark nachgefragten Samstagabenden anderweitig vermietet werden, heißt es aus Mitarbeiterkreisen der Arena GmbH.